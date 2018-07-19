Путин утвердил звание заслуженного журналиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении государственной наградной системы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, указ устанавливает звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации».

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Согласно приложению к документу, звание заслуженного журналиста присваивается за личные заслуги в повышении в обществе авторитета российской журналистики, создании авторского стиля, формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции, и других областях.

Ранее сообщалось, что Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы.