Путин упразднил ЗАТО Шиханы

Президент России Владимир Путин постановил упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Шиханы Саратовской области, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».

«На основании закона Российской Федерации от 14 июля 1192 года № 3297-I «О закрытом административно-территориальном образовании» и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю: 1. Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — город Шиханы Саратовской области», — говорится в документе.

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Правительству поручено совместно с правительством Саратовской области провести необходимые мероприятия по упразднению ЗАТО в течение полугода.

Ранее британская разведка заявила, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в британском Солсбери, якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в закрытом городе Шиханы.

При этом британские химики в военной лаборатории Портон-Дауна не смогли с точностью установить страну происхождения яда «Новичок».