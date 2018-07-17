СМИ: Скрипаля могла отравить женщина

Причастной к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, а также двух человек в Эймсбери может быть женщина. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, на участие женщины в атаке указывает то, что пара из Эймсбери нашла нервно-паралитическое вещество во флаконе из-под духов. Отмечается, что женщина может быть сотрудницей ГРУ.

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«Имеет смысл [предположение], что женщина-офицер могла быть частью команды, играя ключевую роль», — рассказал источник таблоида.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сравнил дело Скрипалей с делом о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.