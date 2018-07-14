В результате взрыва на предприятии в ХМАО погиб человек

В результате взрыва на предприятии в Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ) погиб человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя окружного депздрава Алексея Добровольского.

Взрыв на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции произошел 13 июля, взорвался агрегат для очистки промышленных труб. В результате происшествия пострадали семь сотрудников предприятия, двое получили тяжелые травмы.

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«Один пациент вчера, к сожалению, скончался из-за тяжести травм. Второй пациент вчера был прооперирован. Он остается в тяжелом состоянии, лечение продолжает в травмцентре Сургута», — рассказал Добровольский.

Он отметил, что остальным пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.