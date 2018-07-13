Роспотребнадзор дал советы любителям грибов

Роспотребнадзор представил рекомендации по сбору, готовке и покупке грибов. Об этом сообщает на сайте ведомства.

В частности, рекомендуется собирать только хорошо знакомые грибы и только в экологически чистых районах, то есть вдали от дорог и населенных мест. Также стоит собирать грибы в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку там они быстро испортятся.

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Срезать гриб необходимо с целой ножкой, а готовить — в день сбора. После этого хранить их стоит в холодном месте.

Ведомство напоминает, что опасно покупать грибы у случайных лиц и в местах стихийной торговли.

Роспотребнадзор предупреждает, что каждый год регистрируется около тысячи случаев отравления грибами.