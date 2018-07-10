В Таиланде из затопленной пещеры вывели десятого ребенка
В Таиланде извлекли на поверхность десятого ребенка из затопленной пещеры, передает «Кхао Сот».
Сообщается, что девятый ребенок, эвакуированный из семикилометровой пещеры Тхам Луанг направляется в автомобиле «скорой помощи» к вертолетной площадке, откуда его доставят в больницу города Чианграя.
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В Таиланде запустили финальную фазу эвакуации подростков из затопленной пещеры. 10 июля дайверы планируют поднять на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера. Вместе с ними аквалангисты выведут на свет четверых спасателей, которые находятся с детьми момента их обнаружения.
«Газета.ru» следит за операцией в режиме онлайн.