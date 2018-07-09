Дерипаска выиграл суд против Рыбки и Лесли

Усть-Лабинский суд постановил взыскать по 500 тысяч рублей с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни, сообщает РИА «Новости».

Об это рассказал помощник председателя суда Оксана Шарейко.

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Отмечается, что иск удовлетворен частично. Защита Дерипаски требовала с ответчиков 2 миллиона рублей.

Также суд обязал ответчиков удалить из интернета все распространенные ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем.

Решение суда вступает в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано.

Рыбка и Лесли в настоящее время находятся в тюрьме в Таиланде в связи с проведением нелегального «секс-тренинга». Суд по этому делу должен состояться 19 июля.

Ранее суд признал законной блокировку публикаций о Дерипаске.