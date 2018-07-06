В Крыму откроют турмаршрут к потухшему вулкану

Туристический маршрут на потухший вулкан Кара-Даг откроют в Крыму, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Ведется работа по открытию туристического маршрута на Кара-Даг со стороны Коктебеля», — сказал он.

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По его словам, в этом сезоне было разработано более 15 новых туристских и экскурсионных маршрутов.

Ранее Черняк рассказал, что поток украинских туристов, посещающих Крым, растет, на пограничных пунктах фиксируются многочасовые очереди.

Он отметил, что украинские туристы едут, «несмотря на запугивания их властей». По оценке Черняка, в этом году Крым посетят около миллиона отдыхающих с Украины.