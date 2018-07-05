Следствие проверит вменяемость вандала из Третьяковки
Следователи отправят вандала Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее, на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Анну Лубягину.
Отмечается, что в настоящее время Подпорин, объяснивший порчу картины тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, по решению суда находится под арестом.
«Следователь сказал мне, что назначит психиатрическую экспертизу. Пока я не знаю, будет это амбулаторная или стационарная экспертиза», — заявила Лубягина.
Игорь Подпорин 25 мая перед закрытием Третьяковской галереи прорвался в зал Ильи Репина и несколько раз ударил металлическим ограждением картину, покрытую защитным стеклом. В отношении нарушителя было возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», которое затем переквалифицировали на более тяжкое за преступление «в отношении особо ценных объектов».
Ранее сообщалось, что обвиняемый в порче картины Репина назвал новую причину своего поступка.