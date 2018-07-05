Три четверти россиян увидели ухудшение качества знаний школьников из-за ЕГЭ

После введения ЕГЭ качество знаний школьников ухудшилось, считают 77% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

По данным ВЦИОМ, 77% россиян считают, что ЕГЭ позволяет лишь натаскивать школьников на решение тестов, при этом качество знаний падает. Социологи добавляют, что сторонников такой точки зрения выросло за последние четыре года — с 64% в 2014 году.

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В то же время 57% респондентов уверены, что ЕГЭ позволяет одаренным ученикам из регионов получили возможность поступить в престижные вузы.

Опрос также показал, что 71% россиян считает, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. Кроме того, 77% опрошенных обратили внимание на то, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учащихся.

Ранее сообщалось, что школьник из Москвы набрал 400 баллов по четырем экзаменам.