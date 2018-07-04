Экстрадированному из Австрии в Россию лидеру ОПГ Гагиеву предъявили обвинения
Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что экстрадированному с территории Австрии лидеру преступного сообщества Аслану Гагиеву предъявили обвинение. Об этом сообщатся на официальном сайте ведомства.
По словам Петренко, Гагиеву предъявили обвинение по статьям «Организация преступного сообщества», «Бандитизм», «Убийство», а также «Незаконный оборот оружия».
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«Аслан Гагиев был выдан России Австрией и заключен под стражу», — сказала Петренко.
Как уточняется, Гагиев отказался от дачи показаний и признания вины.
Ранее сообщалось, что Гагиев заключен под стражу.