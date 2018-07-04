Экс-министр обороны Украины рассказал о происхождении «списка жертв» в деле Бабченко

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что «список жертв» из 47 человек, которых якобы хотели убить предполагаемые заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не мог быть составлен в России. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsOne.

«Нужно быть идиотами или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его смс-ками», — сказал Гриценко.

Реклама

Он добавил, что по его «ощущению» данный список был составлен в Киеве «под патронатом» президента Украины Петра Порошенко. Гриценко считает, украинские власти составили список, чтобы «закрыть рот» перед выборами президента страны, а также для запугивания жителей Украины.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила подлинность «списка жертв» в деле Бабченко.