Главу карельского «Мемориала» арестовали на два месяца

Адвокат руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмтриев был арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, передает РИА «Новости». Об этом рассказал его адвокат Виктор Ануфриев.

«Дмитриев арестован на 2 месяца», — сказал Ануфриев.

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Представитель защиты Дмитриева также отметил, что «необходимости ареста Дмитриева не было ни в прошлый раз, ни сейчас», в связи с безосновательностью обвинения.

Ранее сообщалось, что глава карельского подразделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера.

Верховный суд Карелии 14 июня отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву, которого обвиняли в изготовлении порнографических материалов с участием его несовершеннолетней приемной дочери.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018-го и был освобожден под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Сам общественный деятель не признал вину.