Роспотребнадзор назвал страны с наибольшим числом заболевших холерой

По данным Роспотребнадзора, в Демократической Республике Конго и Нигерии наблюдается наибольшее число заболевших холерой с начала 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С начала текущего года в 26-ти странах мира число заболевших холерой составило свыше 25,9 тыс. человек, из них 735 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, также зарегистрировано более 129 тыс. случаев подозрения на холеру.

Ведомство обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Йемене.