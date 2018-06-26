Потерявшей в Сирии ногу украинке вручили российский паспорт

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Пострадавшая в Сирии уроженка Украины Ирина Баракат получила российский паспорт, сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в июле 2016 года Баракат, работавшая в Сирии секретарем дипведомства, лишилась правой ноги и кисти руки, после чего по решению Минобороны России ее доставили на лечение в Санкт-Петербург.

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Ирина Баракат попросила предоставить ей российское гражданство в июне 2018 года во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. 25 июня президент подписал соответствующий указ.

«Сегодня женщина приняла Присягу гражданина Российской Федерации. Затем начальник петербургского Главка генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов лично приехал к Ирине в медицинское учреждение, где она проходит лечение, и вручил ей российский паспорт», — рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркивают, что Баракат в 2016 году работала в Сирии переводчиком в Российском центре по примирению враждующих сторон, участвовала в переговорах с вооруженной оппозицией и раздаче гуманитарной помощи населению.

Ранее сообщалось, что Путин предоставил гражданство украинке Ирине Баракат.