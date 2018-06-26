В Кремле отреагировали на идею строительства высокоскоростной железной дороги в Грозный

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений по поводу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, речь идет о служебной записке. Он отметил, что в настоящее время есть множество «перспективных, визионерских» проектов, которые кажутся рентабельными и реализуемыми. Песков заметил, что без их детальной проработки в соответствующих ведомствах, которой в настоящее время еще нет, говорить «субстантивно» о таких предложениях нельзя.

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«Эта тема действительно поднималась, каких-либо решений не выносилось на сей счет. Никаких модальностей, готовых в плане финансирования, включения в тот или иной план, в ту или иную программу пока нет», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного.