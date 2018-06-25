В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для беженцев с Украины. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Проект закона внес первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат подчеркнул, что события, «сотрясающие украинское общество», не имеют перспективы скорого разрешения.

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«Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан Украины, ищущих убежище в России», — говорится в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что миграционная амнистия позволит легализовать временных беженцев с Украины, находящихся на территории России. Как отмечается, в настоящий момент в России находятся 2,97 млн граждан Украины.

Документ предполагает, что украинцы, просрочившие срок пребывания на российской территории, в течение полугода после принятия закона смогут продлить срок своего пребывания, не выезжая из России. После этого беженцы смогут получить вид на жительство с дальнейшей перспективой получения гражданства России.

Ранее Киев объявил о намерении вернуть на родину украинских трудовых мигрантов из России.