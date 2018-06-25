Итальянским спасателям запретили помогать кораблям с беженцами

Власти Италии запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в правительстве Италии считают, что спасением кораблей с мигрантами в Средиземном море, которые направляются в Европу, должны заниматься власти Ливии.

Реклама

Как отмечается, корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому их спасением должно заниматься правительство Ливии.

Ранее сообщалось, что у западного побережья Ливии береговая охрана спасла 458 мигрантов.