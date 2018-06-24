Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»

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Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что до сих пор после инсценировки его убийства он «живет в бункере» и носит штаны, на которых его доставляли в морг. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в жизни «изменилось все».

«Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу», — написал Бабченко, добавив, что каждый выход в город — «спецоперация».

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Журналист также рассказал, что у него и его семьи практически нет вещей, бытовые предметы ему предоставило украинское государство.

«У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу», — посетовал Бабченко.

Говоря о будущем, Бабченко подчеркнул, что не знает, что будет дальше.

Ранее предполагаемый организатор убийства Бабченко рассказал, кто находился в «списке жертв».

29 мая украинская полиция сообщила об убийстве Бабченко. На следующий день выяснилось, что «убийство» оказалось инсценировкой, поскольку на журналиста, по данным СБУ, готовилось настоящее покушение.