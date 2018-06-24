В Барнауле ввели режим ЧС из-за урагана
На территории центрального района Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации после урагана. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
«О введении режима ЧС проинформирован врио Губернатора края Виктор Томенко», — говорится в сообщении.
Как отмечается, центральный район Барнаула больше всего пострадал от урагана.
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При этом в городе зафиксировано 92 случая падения деревьев.
Также в центральном районе Барнаула было отключено водоснабжение из-за того, что насосную станцию затопило поверхностными ливневыми водами.
Ранее сообщалось, что в Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды.