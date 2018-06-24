В Барнауле ввели режим ЧС из-за урагана

На территории центрального района Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации после урагана. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«О введении режима ЧС проинформирован врио Губернатора края Виктор Томенко», — говорится в сообщении.

Как отмечается, центральный район Барнаула больше всего пострадал от урагана.

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При этом в городе зафиксировано 92 случая падения деревьев.

Также в центральном районе Барнаула было отключено водоснабжение из-за того, что насосную станцию затопило поверхностными ливневыми водами.

Ранее сообщалось, что в Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды.