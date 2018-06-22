Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к 11,5 годам колонии

Киевский районный суд вынес решение по делу бывшего вице-премьера крымского правительства Олега Казурина, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Казурина приговорили к 11,5 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор вынес судья Виктор Можелянский.

В 2016 году суд принял решение заключить под арест бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина, подозреваемого в получении взятки. В пресс-службе регионального ГСУ Следственного комитета подтвердили данную информацию.