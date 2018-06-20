Экстрадированный из Австрии в Россию лидер ОПГ Гагиев заключен под стражу

Лидер преступного сообщества Аслан Гагиев, экстрадированный в Россию из Австрии, заключен под стражу, передает РИА «Новости» заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

«Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу», — сказала Петренко.

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Ранее сообщалось, что Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в создании банды киллеров и организации 60 убийств, экстрадирован из Австрии в Россию.

Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.