В Думу внесли законопроект о праздновании Дня отца в России

В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня отца в России. Документ опубликован в базе данных законопроектов нижней палаты парламента.

Согласно тексту, в России предлагается ввести День отца с 2019 года и праздновать его в последнюю субботу октября.

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Как отмечается, День матери в России празднуется на протяжении 20 лет.

По мнению составителей законопроекта, мужчины «тоже должны чувствовать поддержку, потому что они обеспечивают семью и играют роль воспитателей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны продолжит работать по всем направлениям поддержки семей.

Он также напомнил, что в России была продлена программа материнского капитала, расширяются возможности его использования.