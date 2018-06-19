В Думу внесли законопроект о праздновании Дня отца в России
В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня отца в России. Документ опубликован в базе данных законопроектов нижней палаты парламента.
Согласно тексту, в России предлагается ввести День отца с 2019 года и праздновать его в последнюю субботу октября.
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Как отмечается, День матери в России празднуется на протяжении 20 лет.
По мнению составителей законопроекта, мужчины «тоже должны чувствовать поддержку, потому что они обеспечивают семью и играют роль воспитателей».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны продолжит работать по всем направлениям поддержки семей.
Он также напомнил, что в России была продлена программа материнского капитала, расширяются возможности его использования.