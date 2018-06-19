В МВД задумались об упрощении получения гражданства России соотечественниками

Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве проанализируют вопрос упрощения получения российского гражданства для соотечественников и лиц, которые в этом нуждаются, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зубова, концепция политики в отношении мигрантов предполагает, что будут разработаны дополнительные механизмы для переселения соотечественников на российскую территорию.

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«Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания», — заявил Зубов.

Он добавил, что речь идет в первую очередь о гражданах Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» пообещал гражданство обратившейся к нему украинке Ирине Борокад.