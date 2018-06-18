СМИ раскрыли личность задержанного по делу Бабченко «гражданина Т.»

По словам источника в правоохранительных органах, по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина Украины Тараса Стельмашенко, который фигурирует в деле как «гражданин Т», передает «Страна.ua».

Сообщается, что по данным украинских правоохранительных органов Стельмашенко сначала находился на территории Ростовской области, где якобы проходил спецподготовку.

Реклама

В мае он приехал на территорию Украины, где поступил под руководство Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на Бабченко, для совершения убийств.

Отмечается, что причина, по которой Герман прибегнул для выполнения своего заказа бывшего иеродиакона Украинской православной церкви и действующего активиста «Правого сектора» Алексея Цымбалюка, неясна.

Ранее сообщалось, что в деле об организации убийства Бабченко появился еще один подозреваемый.