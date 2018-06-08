Адвокат Вышинского рассказал об ухудшении его здоровья

На Украине Андрей Доманский, который является адвокатом главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, рассказал об ухудшении здоровья задержанного, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Доманский навестил своего подзащитного в СИЗО Херсона. Он рассказал, что Вышинский «подтвердил» принадлежность к гражданству России.

Реклама

«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием», — сказал Доманский.

Он добавил, что Вышинскому нужно особое питание, а в настоящее время необходим осмотр врача.

Ранее суд в Херсоне отказался возвратить Вышинскому изъятое при обыске имущество.