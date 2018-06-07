СБУ: у Вышинского нашли пистолет и $200 тысяч

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала, что провела санкционированный обыск в банковской ячейке главного редактора РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «112 Украины» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ведомство рассказало, что сотрудники обнаружили в банковской ячейке «более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», а также «прямой трудовой договор» Вышинского и МИА «Россия Сегодня».

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К сообщению также прикреплены снимки, в том числе фотография договора.

Ранее адвокат рассказал об ограблении квартиры Вышинского.