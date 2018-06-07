Суд арестовал главного «безопасника» МВД Дагестана
Пренсненский суд Москвы заключил под стражу начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Избрать в отношении обвиняемого Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», — заявила судья Елена Абрамова.
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Как отмечается, срок предварительного следствия по делу продлен до 23 августа.
Ранее сообщалось, что Хизриев отрицает обвинения в даче взятки в особо крупном размере.
6 июня в Следственном комитете России заявили о задержании Хизриева и его соучастников, которых подозревают в даче взятки.