Суд арестовал главного «безопасника» МВД Дагестана

Пренсненский суд Москвы заключил под стражу начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Избрать в отношении обвиняемого Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», — заявила судья Елена Абрамова.

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Как отмечается, срок предварительного следствия по делу продлен до 23 августа.

Ранее сообщалось, что Хизриев отрицает обвинения в даче взятки в особо крупном размере.

6 июня в Следственном комитете России заявили о задержании Хизриева и его соучастников, которых подозревают в даче взятки.