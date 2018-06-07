Главный «безопасник» МВД Дагестана отказался признать вину в даче взятки

Начальник оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомед Хизриев отрицает обвинения в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не согласен с данным обвинением.

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Ранее сообщалось, что в Следственном комитете России заявили о задержании Хизриева и его соучастников, которых подозревают в даче взятки.

Как отмечалось, Хизриева и пять его соучастниках подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере и посредничестве при взяточничестве.

При этом общая сумма взятки составляла $6 млн.