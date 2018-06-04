Сестра Савченко назвала фейком результаты ее допроса на полиграфе

Вера Савченко назвала результаты допроса на полиграфе ее сестры Надежды фейком, передает «112 Украина».

«С заявлением СБУ я примерно знакома и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение. Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут», — заявила Вера Савченко.

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Она отметила, что в СБУ задержали публикацию полученных результатов по меньшей мере на два месяца.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала результаты допроса на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Отмечается, что данные полиграфа подтвердили ее участие в подготовке госпереворота.