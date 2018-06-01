Генпрокурор Украины: заказчики покушения на Бабченко хотели убить 47 человек

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко также хотели убить 47 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это — известные украинские и бывшие российские журналисты», — сказал Луценко.

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По его словам, им предоставляется необходимая защита.

Он также подчеркнул, что следствие «получило важные доказательства связей одного из предполагаемых заказчиков с российскими спецслужбами».

Ранее Луценко заявил, что расследование покушения на Бабченко займет полгода.

29 мая власти Украины сообщили, что Бабченко был убит в подъезде собственного дома. На следующий день в ходе пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) было объявлено, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой, организованной для раскрытия реального покушения на Бабченко.