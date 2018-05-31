Суд арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Шевченковский районный суд Киева принял решение о помещении под арест Бориса Германа, который фигурирует в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, передает РИА «Новости».

«Ходатайство удовлетворить… применить к подозреваемому Герману меру пресечения в виде содержания под стражей без определения суммы залога», — зачитала решение суда судья Виктория Свитлицкая.

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Герман был помещен под арест на два месяца.

Ранее бывший монах УПЦ назвал себя «убийцей» Бабченко и поблагодарил СБУ.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.