Бывший монах УПЦ назвал себя «убийцей» Бабченко и поблагодарил СБУ

Бывший иеродиакон Украинской православной церкви и действующий активист «Правого сектора» Алексей Цымбалюк на своей странице в фейсбуке назвал себя «убийцей» российского тележурналиста Аркадия Бабченко и рассказал о сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

«Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно, не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тянул на себе, следователь в деле — люди чести», — написал Цымбалюк.

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Он также отметил, что не видит смысла шифроваться после обнародования записи получения им аванса за убийство человека без изменения голоса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала цель инсценировки убийства Бабченко.

«Правый сектор» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.