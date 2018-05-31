Минтранс Малайзии выступил против обвинений в адрес России по делу MH17

Глава министерства транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения, которые были выдвинуты в адрес России по делу о крушении пассажирского самолета Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, бездоказательными, передает ChannelNews Asia.

«Ответственные (за расследование) не имеют право просто взять и указать пальцем на Россию», — сказал Лок.

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Он также подчеркнул, что представители следствия не предъявили серьезных доказательств, которые давали бы возможность утверждать о причастности к крушению российской стороны. Лок также напомнил, что окончательный расчет по расследованию крушения будет представлен в июле.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна ответить за свои действия после презентации доклада международной следственной группы о крушении малайзийского Boeing MH17.