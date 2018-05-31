Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Официальный представитель Басманного суд Москвы Юнона Царева сообщила, что судебные приставы объявили эвакуацию и вывели людей, которые находились в помещениях здания суда, передает РИА «Новости».

«Приставы объявили эвакуацию», — сказала Царева.

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Она не сообщила подробностей. По словам источника в правоохранительных органах, решение об эвакуации было принято после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва.

Всего из здания суда были эвакуированы 96 человек. В данный момент на месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали 140 человек, находившихся в поликлинике по адресу ул. Вучетича, д. 7Б.