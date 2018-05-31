Бабченко рассказал, как изображал мертвого

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Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал подробности о спецоперации по инсценировке покушения на себя, передает «Би-би-си».

«Речь не шла о фейке, речь шла о спецоперации. Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», — сказал Бабченко.

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По его словам, жена знала о происходящем, так как все происходило в их доме и выразил сожаление в связи с тем, что «пришлось друзей протащить через все это». Именно она позвонила в полицию, после чего приехали сотрудники правоохранительных органов и врачи.

«Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой», — добавил он.

После того, как они отъехали от дома, было выпущено сообщение о смерти Бабченко.

«После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого», — сообщил журналист

После этого Бабченко отвели в комнату санитара, где он «воскрес, снял футболку и умылся»

«Включил телевизор и сел смотреть новости о моем «убийстве», — сказал он.

По его словам, все завершилось в пять часов утра, после того, как его отвезли в безопасное место.

Ранее Бабченко рассказал об использовании свиной крови при инсценировке его «убийства».