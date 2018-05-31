Адвокат рассказал о попытке «закошмаривания» обвиняемого в организации убийства Бабченко

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Евгений Солодко, руководитель компании, которая защищает интересы обвиняемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что на его клиента оказывается давление. Об этом юрист написал в своем фейсбуке.

«Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с «организатором убийства» Аркадия Бабченко. Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка «закошмарить» подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться», — написал Солодко.

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Адвокат не привел подробностей о том, кто является его клиентом.

Ранее украинские СМИ заявили, что СБУ переквалифицируют дело Бабченко с покушения на убийство на теракт.