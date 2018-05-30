СМИ: до убийства Бабченко в его доме побывала полиция

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Накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко полиция искала в его доме видео с камер наблюдения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, полицейские посетили дом на Николо-Слободской улице, где проживал Бабченко, около пяти часов утра.

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Какова была цель визита полиции и изъятия видео с камер, не уточняется.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность в том, что Россия причастна к убийству журналиста.

Аркадий Бабченко был убит 29 мая в своем доме в Киеве.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.