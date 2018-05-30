Пушков прокомментировал убийство Бабченко
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал сообщения о смерти журналиста Аркадия Бабченко.
«Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно», — написал Пушков.
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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины не расследуют убийства журналистов на территории их страны.
29 мая в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко.
Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.