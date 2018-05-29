Опубликован фоторобот возможного убийцы Бабченко

Заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем фейсбуке опубликовал фоторобот человека, подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата национально- полиции, а также ГУНП в Киеве», — написал Аброськин.

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К сообщению он также прикрепил фотографию фотопортрета, на котором написано, что предполагаемый возраст убийцы составляет 40-45 лет, рост 175-180 см.

Ранее в полиции Киева высказали предположение о нападавших на Бабченко.