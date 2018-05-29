На Украине завели дело после убийства Бабченко

Киевская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Убийство произошло в квартире, где жил человек. Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Следственно-оперативные группы работают на месте преступления и в больнице. Обрабатываем место преступления, прилегающую территорию. Жена убитого находится в шоковом состоянии, пока мы не можем пообщаться с ней находятся врачи», — заявил глава полиции Киева Алексей Крищенко.

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Сообщается, что уголовное производство было открыто в соответствии с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное по факту убийства Бабченко.