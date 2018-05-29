В Льеже возросло число пострадавших

Мэр Льежа Вилли Демейер в ходе пресс-конференции, посвященной перестрелке, сообщил, что число пострадавших в результате стрельбы сотрудников полиции возросло до четырех человек, трое из них были госпитализированы, передает RTBF.

«Среди сотрудников полиции есть потери, это две погибшие сотрудницы и еще четверо ранены», — сказал Демейер.

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Информацию об увеличении числа пострадавших до четырех человек также подтвердил глава городской полиции Кристиан Бопер.

«Один получил серьезное ранение, есть угроза его жизни», — отметил Бопер.

Ранее сообщалось, что прокуратура расследует стрельбу в бельгийском городе Льеж как теракт.