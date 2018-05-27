В Алабаме объявлено чрезвычайное положение из-за шторма «Альберто»
Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила чрезвычайное положение в связи с приближающимся ураганом «Альберто». Об этом она написала в своем твиттере.
По ее словам, на территории штата ожидаются проливные дожди и наводнения, также имеется угроза торнадо.
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Она также отметила, что отряды Национальной гвардии США и чрезвычайные службы приведены в повышенную готовность.
Ранее сообщалось, что губернатор штата Миссисипи Фил Брайант объявил чрезвычайное положение в связи с приближением субтропического шторма «Альберто».
Как отмечалось, чрезвычайное положение также было объявлено в штате Флорида.