В Алабаме объявлено чрезвычайное положение из-за шторма «Альберто»

Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила чрезвычайное положение в связи с приближающимся ураганом «Альберто». Об этом она написала в своем твиттере.

По ее словам, на территории штата ожидаются проливные дожди и наводнения, также имеется угроза торнадо.

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Она также отметила, что отряды Национальной гвардии США и чрезвычайные службы приведены в повышенную готовность.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Миссисипи Фил Брайант объявил чрезвычайное положение в связи с приближением субтропического шторма «Альберто».

Как отмечалось, чрезвычайное положение также было объявлено в штате Флорида.