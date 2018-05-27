К побережью США приближается шторм «Альберто»

Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант объявил чрезвычайное положение в связи с приближением субтропического шторма «Альберто» к побережью США. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, жителям стоит подготовится к «сильным дождям, которые могут привести к наводнению».

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Он также добавил, что власти готовы привлечь «Национальную гвардию и другие ресурсы, если это будет необходимо».

Как отмечается, чрезвычайное положение также было объявлено в штате Флорида.

Ранее сообщалось, что «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря в сторону Кубы и Мексики.

При этом скорость движения шторма составляет около 64 км/ч.