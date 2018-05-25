В южнокорейском порту арестовали российское судно «Николай Касаткин»

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский заявил, что в южнокорейском Пусане арестовано судно «Николай Касаткин» после жалоб моряков на долги по зарплате, передает РИА «Новости».

«Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано. Три члена экипажа из Калининграда обратились в пусанский офис ITF, где им оплатили билеты домой, моряки получили по $500 авансом. У них заканчивалась виза, и они решили уехать. Оставшиеся на борту — сахалинцы и приморцы», — сказал Осичанский.

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Он отметил, что у сахалинской компании «Парус», которой принадлежит «Николай Касаткин», проблемы еще с двумя судами, команда каждого из них не получает денег.

Моряки «Николая Касаткина», по словам капитана судна, в последний раз получили зарплату за март. Гонорар за апрель судовладелец пообещал им, когда сможет реализовать свою продукцию.

В 2016 году судно «Николай Касаткин» попадало в похожую ситуацию: «Газета.Ru» подробно рассказывала, почему оно оказалось задержано в порту Амстердама.