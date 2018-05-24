Путин прокомментировал задержание Вышинского на Украине

Президент России Владимир Путин отвечая на вопрос французского журналиста о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, напомнил о задержании главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского в Киеве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Он напомнил журналисту о задержании российского журналиста Кирилла Вышинского в Киеве.

Путин также добавил, что «почему-то его судьба вас не интересует».

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал о состоянии своего подзащитного.