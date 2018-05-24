Суд приговорил вице-мэра Великого Новгорода к 11 годам за совращение несовершеннолетних

Суд вынес приговор экс-замглавы администрации Великого Новгорода Вадиму Фадееву, которого обвиняют в совращении малолетних и распространении детской порнографии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Как отмечается, Фадеева заключили под стражу в мае 2016 года. По данным прокуратуры, в 2014-2016 годах на своей странице в соцсети Фадеев размещал порнографические видеоролики. Кроме того, он побуждал несовершеннолетних к совершению действий сексуального характера, а весной 2016 года совершил их по отношению к одному из мальчиков.

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«Бывший заместитель главы Великого Новгорода приговорен к 11 годам колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних мальчиков и распространение в интернете порнографических материалов с участием детей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что комплексный законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья, внесен в Государственную Думу.