Тетя пожаловавшейся Путину онкобольной Стариковой станет опекуном ее дочери
Тетя скончавшейся от онкологического заболевания Дарьи Стариковой станет опекуном ее семилетней дочери, передает РИА «Новости».
«Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс», — рассказал глава администрации города Николай Бова.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что губернатор Марина Ковтун дала поручение проработать вопрос о помощи семье Дарьи — ее тете и дочери.
Уточняется, что ребенок будет получать пенсию по потере кормильца, а областное Министерство социального развития будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась президенту Владимиру Путину на недоступность лечения, похоронят в родном городе.
В 2017 году Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области обратилась к Путину в ходе «прямой линии». Вопрос девушки касался того, что в городе не хватает узких специалистов, которые бы могли ставить своевременные диагнозы.