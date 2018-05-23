Тетя пожаловавшейся Путину онкобольной Стариковой станет опекуном ее дочери

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Тетя скончавшейся от онкологического заболевания Дарьи Стариковой станет опекуном ее семилетней дочери, передает РИА «Новости».

«Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс», — рассказал глава администрации города Николай Бова.

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В пресс-службе правительства региона сообщили, что губернатор Марина Ковтун дала поручение проработать вопрос о помощи семье Дарьи — ее тете и дочери.

Уточняется, что ребенок будет получать пенсию по потере кормильца, а областное Министерство социального развития будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась президенту Владимиру Путину на недоступность лечения, похоронят в родном городе.

В 2017 году Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области обратилась к Путину в ходе «прямой линии». Вопрос девушки касался того, что в городе не хватает узких специалистов, которые бы могли ставить своевременные диагнозы.