Пожаловавшуюся Путину жительницу Апатитов похоронят в родном городе

Жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась президенту Владимиру Путину на недоступность лечения, похоронят в родном городе. Об этом рассказал глава администрации населенного пункта Николай Бова, пишет сайт kp.ru.

Накануне стало известно, что 25-летняя девушка умерла от рака в одной из столичных клиник.

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«Она будет похоронена в городе Апатиты. <...> Точную дату я не знаю, но мы этим занимаемся и сделаем все очень достойно», — сказал Бова.

По его словам, основную помощь в организации похорон окажет компания «Фосарго». Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Анна Булатова сообщила, что власти региона и города предоставят помощь родным умершей девушки.

В 2017 году Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области обратилась к Путину в ходе «прямой линии». Вопрос девушки касался того, что в городе не хватает узких специалистов, которые бы могли ставить своевременные диагнозы, скорая помощь не успевает довезти людей до больницы. Кроме того, по ее словам, ей изначально был поставлен несвоевременный диагноз, из-за чего болезнь начали лечить не вовремя. В итоге у девушки был диагностирован рак четвертой стадии.

После «прямой линии» ее признали потерпевшей по уголовному делу и перевели на лечение в Москву. Так Старикова прошла курс химиотерапии. Сообщалось, что она находится в стабильном состоянии.