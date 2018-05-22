Пожаловавшаяся Путину на отсутствие лечения девушка умерла от рака

Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась президенту Владимиру Путину на недоступность лечения, умерла от рака. Об этом пишут «Известия» со ссылкой администратора группы «ВКонтакте», посвященной Дарье Стариковой.

Девушке было 25 лет, она находилась в одной из столичных клиник, ее не стало в понедельник, 21 мая.

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В 2017 году Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области обратилась к Путину в ходе «прямой линии». Вопрос девушки касался того, что в городе не хватает узких специалистов, которые бы могли ставить своевременные диагнозы, скорая помощь не успевает довезти людей до больницы. Кроме того, по ее словам, ей изначально был поставлен несвоевременный диагноз, из-за чего болезнь начали лечить не вовремя. В итоге у девушки был диагностирован рак четвертой стадии.

После «прямой линии» ее признали потерпевшей по уголовному делу и перевели на лечение в Москву. Так Старикова прошла курс химиотерапии. Сообщалось, что она находится в стабильном состоянии.